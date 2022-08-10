Бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков скончался в 93 года

Бывший первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Николай Слюньков умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минского тракторного завода.

Слюньков стал членом КПСС в 1954 году, а в 1965–1972 годах получил пост директора Минского тракторного завода. С 1983 по 1987 год он был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Белоруссии. Затем политик занял должность секретаря ЦК КПСС и члена Политбюро ЦК КПСС.