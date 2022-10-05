Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 13:50

Список пунктов продажи угля опубликовали в Подмосковье к отопительному сезону

Общество

05 октября 2022, 13:49

Найдено объяснение «лазерным столбам» под Белгородом

Реклама

Спецоперация

05 октября 2022, 13:45

Сообщения о взятии украинскими боевиками Снигиревки в Херсонской области назвали фейком

Общество

05 октября 2022, 13:43

Мобилизованным объяснили, что от них не могут требовать покупать экипировку

Подмосковье

05 октября 2022, 13:43

Подмосковье примет участие в международной конференции по вопросам миграции

Общество

05 октября 2022, 13:38

Песков рассказал, как Путин планирует провести день рождения

Мир

05 октября 2022, 13:33

Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте

Власть

05 октября 2022, 13:31

Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России

Важное

05 октября 2022, 13:21

«Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья

Происшествия

05 октября 2022, 13:17

Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома

Экс-ректор ВГИКа Новиков совершил самоубийство и оставил записку

Читать 360tv в

Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков свел счеты с жизнью в московском подъезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Новиков совершил самоубийство в подъезде собственного дома», — сказали в ведомстве.

Реклама

По данным Telegram-канала Shot, тело бывшего ректора обнаружили его жена и дочь на лестничной площадке. Новиков оставил предсмертную записку, в которой упомянул о ВГИКе, где был ректором около 20 лет.

Реклама

«Желаю Вам благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — привел слова из записки Shot.

Новиков был преподавателем во ВГИКе с 1967 года. Имел звание заслуженного деятеля искусств России и был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Москва

Кино

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама