Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома Экс-ректор ВГИКа Новиков совершил самоубийство и оставил записку

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Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков свел счеты с жизнью в московском подъезде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Новиков совершил самоубийство в подъезде собственного дома», — сказали в ведомстве.

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По данным Telegram-канала Shot, тело бывшего ректора обнаружили его жена и дочь на лестничной площадке. Новиков оставил предсмертную записку, в которой упомянул о ВГИКе, где был ректором около 20 лет.

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«Желаю Вам благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — привел слова из записки Shot.

Новиков был преподавателем во ВГИКе с 1967 года. Имел звание заслуженного деятеля искусств России и был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств «Ника».

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