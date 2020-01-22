Бывший полицейский создавал преступления ради повышения статистики

Полицейский находил местных жителей, согласных ему подыграть. Он просил их хранить у себя различные наркотические вещества. Следователи сообщили, что бывший сотрудник полиции сознательно обманывал людей, ради своей выгоды. После чего арестовывал их и привлекал к ответственности.

За это преступник может лишиться свободы на срок до десяти лет.