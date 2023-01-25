Происшествия 25 января 2023, 19:07 Бывший полицейский пытался убить онкобольного дворника в Чите

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В Чите задержали бывшего полицейского, которого подозревают в жестоком избиении больного раком дворника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Следствие установило, что 35-летний мужчина знал о болезни 50-летнего дворника и был с ним знаком. Однако это не остановило его от жестокого избиения, которое продолжалось даже после падения жертвы. Конфликт, произошедший во дворе дома на улице Смоленской, попал на запись камеры видеонаблюдение. Пресечь избиение смог только прибежавший с парковки охранник.

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В отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Его допросили и провели с его участием следственные действия.