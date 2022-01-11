Бывший полицейский из Иркутска предстанет перед судом за крупную взятку

Следственный комитет Иркутска завершил расследование дела, связанного с бывшим сотрудником полиции, который обвиняется в получении крупной взятки. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службе регионального СК СК России.

По информации правоохранителей, экс-полицейский получил от мужчины, который находился на территории России нелегально, 30 тысяч рублей и автомобиль Toyota Cresta стоимостью 185 тысяч рублей. За это обвиняемый пообещал ему решить вопрос с депортацией.

За это бывшему полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет, а также крупный штраф.