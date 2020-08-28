Бывший полицейский из Иркутска 13 лет искал насильника девочки и оказался им сам

Иркутский полицейский 13 лет назад искал насильника и убийцу школьницы. Сегодня выяснилось, что с девочкой мог расправиться сам полицейский вместе с сообщником.

Сотрудники полиции раскрыли дело 13-летней давности. В 2007 году виновных в убийстве 15-летней девочки найти не удалось. В результате опроса более 50 человек, в том числе жителей поселка, где совершили убийство, полицейские смогли восстановить события.

Подозреваемыми оказались двое мужчин, один из которых является адвокатом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В ведомстве отметили, что мужчин задержали, Следственный комитет уже предъявил им обвинение в убийстве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в домах фигурантов дела проведены обыски и изъяты необходимые документы.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, подозреваемый уволился после случившегося из полиции и стал работать адвокатом. По неподтвержденной информации, он может быть причастен к изнасилованию еще одной девочки.