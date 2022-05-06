Бывший полицейский 20 лет работал по поддельному диплому в Биробиджане

С 2004 года полицейский Биробиджана работал в правоохранительных органах с поддельным дипломом. Его уволили сразу после того, как узнали об этом.

В ЕАО экс-полицейский работал в течение 20 лет по поддельному диплому. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он купил диплом не позже 2004 года. Об этом пишет tagilcity.ru.

После покупки диплома, он устроился на работу и проработал в органах внутренних дел с 2004 по 2022 год. На данный момент мужчина уволен.