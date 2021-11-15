Бывший начальник УКГБ умер в Перми

Бывший глава УКГБ генерал-майор Нинель Лесков умер в Перми. Ему был 89 лет, написало ИА Nation News со ссылкой на сайт Пермского краевого отделения КПРФ.

О смерти Лескова сообщили в пермской краевом отделении КПРФ.

«Пермский краевой комитет КПРФ выражает соболезнование родным, близким, друзьям в связи с кончиной Нинеля Георгиевича», — говорится в сообщении.

До переезда в Пермь Лесков служил в органах госбезопасности в Забайкальском крае. Позднее он был назначен на пост главы УКГБ по Ферганской области.