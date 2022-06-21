Бывший муж избил женщину на детской площадке в Волгограде. Видео

Женщина в Волгограде подвергалась нападению бывшего мужа на детской площадке, свидетелями избиения стали их дети. Об этом пострадавшая рассказала «360».

«Он подошел ко мне, схватил за шею и повалил на землю. Получила растяжение мышц шеи, множественные ушибы мягких тканей головы, синяки на колене, руке и спине», — рассказала она.

Женщина сообщила, что с мужем они развелись четыре года назад, у пары есть дети — девочка и мальчик. После развода к ней начали приходить незнакомые люди и «передавать привет» от бывшего супруга.

«В браке муж поменял образ жизни, стал вегетарианцем и пытался вменить свой образ жизни мне и детям. Также он был против детсадов и школ. На этой почве у нас были конфликты, потом развелись. В мой адрес были угрозы, что дети останутся с ним, а меня — покалечит», — рассказала она.

По словам женщины, рукоприкладство со стороны бывшего супруга началось только после развода, хотя в период совместной жизни конфликты не были редкостью.

«Причиной этому были вспышки агрессии, которые часто происходят. После развода он исчез на месяц, приходили какие-то ребята, пытались запугивать и передавали приветы от него. Я переехала к родителям, пока не купила свою квартиру», — сообщила потерпевшая.

Бывший муж был очень строг и требователен в воспитании сына, не позволяя ему плакать на глазах у других людей. По словам пострадавшей, у него была привычка забирать сына и зажимать в руках, пока он не перестанет плакать.

Дети начали сторониться своего папы, опасаясь за здоровье и жизнь мамы, рассказала потерпевшая.

«Проводили диагностику у психолога, который прописал, что дочь боится за здоровье матери и держит дистанцию в отношениях с отцом. А сын в свои четыре года сам с ним в драку теперь лезет, защищая меня, вот такая реакция в таком возрасте», — добавила женщина.

Она призналась, что подобные случаи нападения происходили и раньше. Около двух лет назад бывший муж напал на нее в центре Волгограда.

«Я написала заявление, в полиции мне отказали, акт побоев якобы потеряли. Потом нападение еще было у дома, он подошел ко мне, схватил за одежду. Упала, экс-муж ударил по ребрам. После этого ему присудили административное наказание по факту побоев», — заключила бывшая супруга.

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