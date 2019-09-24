  • СМИ: бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

    24 сентября 2019, 09:42

    Александра Ломейко

    В больнице Новокуйбышевска умер экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. Он пытался совершить самоубийство. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли. Об этом пишут местные СМИ.
    СМИ: бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

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    Фомина нашли в собственном доме в новокуйбышевском поселке Гранном во вторник, 24 сентября, сообщил портал 63.ru. Бывшего главу города в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. Во время операции он скончался.

    По предварительной версии следствия, он хотел покончить с собой.

    Владимир Фомин, уверяют источники, страдал болезнью сердца. Ему пришлось перенести несколько операций. Экс-чиновник якобы проходил лечение в Германии.

    Пост мэра Новокуйбышевска Фомин занял в декабре 2018 года. Несколько дней назад он написал заявление об уходе по собственному желанию. Того, кто станет новым градоначальником, предстоит выбрать комиссии. Решение будет оглашено до конца года.