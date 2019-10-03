Бывший игрок «Зенита» лишился иномарки за 1,6 млн рублей

Правоохранители рассказали, что на месте происшествия есть камеры видеонаблюдения. Однако они не охватывают место, где произошел угон.

Астафьев рассказал, что автомобиль застрахованн по ОСАГО и КАСКО. Полис был утерян, а сроки страхования пострадавший не помнит. Затем стражи порядка выяснили, что на иномарке установлена штатная сигнализация, однако нет системы слежения.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».