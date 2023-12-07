Происшествия 07 декабря 2023, 17:40 Бывший главный специалист лесничества в Нижегородской области получил четыре года колонии за взятку

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Суд вынес приговор бывшему главному специалисту Выксунского районного лесничества. Его признали виновным во взяточничестве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что фигурант, занимая соответствующую должность, согласился подписать акт принятия работ, которые по факту не были исполнены целиком. Взамен он получил 150 тысяч рублей от компании — арендатора лесного участка.

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Экс-специалисту назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.