Происшествия 14 июня 2023, 07:20 Бывший глава Сибирского отделения РАН получил условный срок за мошенничество на 46 миллионов Экс-главу Сибирского отделения РАН Асеева осудили на четыре года условно за мошенничество РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший глава Сибирского отделения Российской академии наук, академик Александр Асеев получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

«Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом. <…> Наказание считать условным», — вынесла вердикт судья.

Реклама

Гособвинение просило для академика пять лет условно и штраф в полмиллиона. Защита предлагала полностью оправдать академика и признать его право на реабилитацию. Она настаивала на том, что прокуратуре не удалось доказать предъявленное обвинение. В итоге Асеев остался недоволен решением суда и планирует его обжаловать.

Как установило следствие, с 2009 по 2015 годы Александр Асеев вначале арендовал, а потом незаконно приватизировал колледж, находящийся в управлении РАН и являющийся федеральной собственностью. Ущерб оценило почти в 46 миллионов рублей. Асеев так и не признал вину.

Коллеги пытались защитить его. Сотрудники РАН, в том числе директора и научные руководители институтов, подписали обращение с требованием прекратить уголовное дело.