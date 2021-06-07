Бывший депутат погиб в аварии в Удмуртии

Депутат Госсовета Удмуртии пятого созыва Александр Зеленин стал жертвой аварии, которая произошла накануне под Ижевском. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

По данным издания, ДТП случилось на дороге Завьялово — Каменное. По предварительной информации, 67-летнему Зеленину стало плохо во время управления иномаркой Toyota Land Cruiser. Машина выехала на встречку, где врезалась в грузовик Volvo. В результате мужчина погиб, а его шестилетний пассажир и водитель грузового авто получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.