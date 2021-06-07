Бывший депутат госсовета Удмуртии погиб в аварии

Замгендиректора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть», ранее депутат госсовета Удмуртии Александр Зеленин 6 июня погиб в ДТП. По предварительной информации, ему стало плохо за рулем. Он потерял управление и врезался во встречный грузовик.

«Ушел из жизни талантливый руководитель, профессионал своего дела. Он всем сердцем любил Удмуртию и искренне радел за благополучие земляков», — сказал спикер парламента Владимир Невоструев. Его заявление опубликовано на сайте парламента Удмуртии.

По словам Невоструева, Зеленин во время работы депутатом государственного совета республики пятого созыва внес большой вклад в развитие местного законодательства. Спикер принес соболезнования родным и близким погибшего.

Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1953 года рождения столкнулась с грузовик Volvo на 9-м километре дороги Завьялово — Каменное. Авария произошла 6 июня, примерно в 17:20. В результате ДТП владелец Toyota умер, находившийся в салоне шестилетний пассажир получил травмы. Его госпитализировали. Также получил травмы и водитель Volvo 1991 года рождения. Об этом написала газета «Коммерсант».