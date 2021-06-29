29 июня 2021, 14:08
Бывший чемпион по кикбоксингу избил мужчину в баре в США
Бывший чемпион по кикбоксингу Джо Шиллинг избил мужчину в американском баре. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на соцсети.
Уточняется, что пострадавший был нетрезв и случайно толкнул спортсмена. После это возник конфликт, в результате которого Шиллинг отправил мужчину в нокаут. Спортсмен считает, что его действия были самообороной.
Ранее поляк избил украинца в пригороде Познани (Польша) за то, что тот говорил на своем родном языке.