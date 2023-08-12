Происшествия 12 августа 2023, 03:33 Бывший боец ЧВК «Вагнер» угрожал гранатой отдыхающим в парке в Королеве Baza: в парке Королева экс-боец ЧВК «Вагнер» угрожал гранатой отдыхающим Unsplash

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Бывший боец ЧВК «Вагнер» угрожал гранатой посетителям центрального парка в Королеве Московской области. Мужчина пригрозил «всех взорвать», сообщил Telegram-канал Baza.

Конфликт произошел в парке в Юбилейном районе города. Один из отдыхающий поссорился с другими посетителями и в разгар словесной потасовки достал гранату и стал кричать, что он из ЧВК «Вагнер» и угрожать «всех взорвать».

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Полиция задержала мужчину, он действительно оказался бойцом частной военной компании. Однако граната была учебной.

Пропавшую на Урале пятилетнюю девочку нашли дома у безрукого бойца ЧВК «Вагнер». Ребенок находился вместе с мамой у чужого мужчины, с которым та познакомилась в наркологической клинике. В квартире, из которой ребенка забрал отец, собирались какие-то посиделки.