Бывших полицейских задержали в Петербурге по подозрению в вымогательстве

По данным следствия, с помощью женщин легкого поведения полицейские находили «клиентов», желавших употребить наркотические средства, после чего требовали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Полицейских задержали вечером 27 августа и уже отстранили от работы.