28 августа 2020, 16:16
Бывших полицейских задержали в Петербурге по подозрению в вымогательстве
Сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали четверых бывших полицейских — сотрудников уголовного розыска Центрального района. Их подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.
По данным следствия, с помощью женщин легкого поведения полицейские находили «клиентов», желавших употребить наркотические средства, после чего требовали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
Полицейских задержали вечером 27 августа и уже отстранили от работы.