Бывших полицейских будут судить за взятку в Краснодарском крае

Двое бывших полицейских отправятся под суд в Краснодарском крае по подозрению в получении взятки. Об этом рассказал «Царьград».

По версии следствия, бывшие оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков территориального отдела полиции получили от местного жителя автомобиль ВАЗ в качестве взятки. Стоимость машины составила чуть более 47 тысяч рублей. Получив взятку, полицейские, предположительно, не стали привлекать мужчину к ответственности за хранение наркотиков.