10 марта 2023, 19:11
Бывших полицейских будут судить за избиение мужчины в Ижевске
В столице Удмуртии пройдет суд над двумя бывшими полицейскими, которые злоупотребили своими полномочиями и избили мужчину с целью получить признательные показания. Об этом написал сайт Izhlife.
Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в декабре 2021 года правоохранители в рамках проверки по факту угрозы убийством приехали к потерпевшему и нанесли ему побои. Таким образом стражи порядка хотели получить признательные показания.
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Когда мужчина пожаловался в полицию, один из правоохранителей приехал к нему в квартиру и снова избил его, убеждая, чтобы тот отозвал заявление.
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Полиция
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