Происшествия 01 апреля 2024, 13:50 Бывшие заключенные ограбили мужчину на Невском проспекте в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело на рецидивистов, которые ограбили жителя Мурино в парадной дома на Невском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Пострадавший рассказал, что в ночь на 31 марта двое малознакомых людей избили его в парадной дома, а затем отобрали наушники и банковские карты.

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По горячим следам полицейские задержали 25-летнего и 27-летнего мужчин, которые в прошлом были неоднократно судимы.