Бывшие супруги из Подмосковья делят маленькую дочь. История оказалась даже слишком запутанной

Родители трехлетней девочки в Подмосковье не могут ее поделить — отец ребенка настаивает на том, что мать его похитила, поэтому мужчина хочет лишить ее родительских прав и забрать малышку к себе. Но судебного решения по этому делу все еще нет. «360» разбирался в перипетиях семьи.

Конфликт тянется еще с прошлого года. Пара распалась, но ребенка отдавать никто не хотел.

«Суд вынес решение о порядке общения, но он не соблюдался и не исполнялся. Дочь забрали и скрывали ее от меня. Недавно я забрала его у непонятной бабки на улице, а сейчас меня терроризируют и говорят, что я должна вернуть ребенка и что я лишена прав. Но это не так!» — поделилась с «360» девушка.

По ее словам, отец ребенка подал в суд, чтобы лишить ее родительских прав, а она в свою очередь борется за то, чтобы суд снова определил, с кем будет жить девочка. Из-за карантина процесс затянулся, в итоге экс-муж стал наведываться к семье и угрожать.

«Приходят какие-то приставы, полиция. Он со своими родителями приходит, угрожают взломать двери. Но никаких постановлений не было. По закону у нас равные права!», — рассказала девушка.

Организатор сообщества «Право На Маму» Екатерина Кормич заявила, что полиция никак не реагирует и особо не вмешивается в ситуацию.

«Какая-то проплаченная история. Это же незаконно! С 12 ночи приставы дежурят, даже скорая приезжала — только чтобы дверь открыли. Но мама ребенка ее не вызывала», — заявила «360» Кормич.

Сам отец сообщил «360», что его бывшая вообще не хочет жить с дочкой.

«Она собственноручно написала мне два отказа от ребенка», — рассказал мужчина. С его слов, уголовное дело о похищении ребенка уже возбуждено.