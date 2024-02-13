Происшествия 13 февраля 2024, 15:19 Бывшие силовики вымогали у бизнесмена 3,7 миллиарда рублей РБК: экс-сотрудники СК и ФСБ вымогали у бизнесмена 3,7 миллиарда рублей РИА «Новости»

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Бывшие сотрудники ФСБ и СК стали фигурантами уголовного дела, состоящего из нескольких эпизодов. В частности, они пытались получить от предпринимателя Константина Пономарева 3,7 миллиарда рублей за отмену приговора, выход по УДО и снятие ареста со счетов, сообщил РБК с ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, фигурантами стали экс-сотрудники ФСБ Сергей Манышкин и Алексей Царев, бывшие сотрудники СК Андрей Жерютин, Рустам Юсупов, Сергей Ромодановский, Алексей Неснов.

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Бизнесмена Пономарева обвинили в неуплате налогов на сумму 9,7 миллиарда рублей и попытке хищения у «Кубаньэнерго» 5,4 миллиарда рублей. В декабре 2020 года суд приговорил его к девяти годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, предпринимателя обязали уплатить ФНС почти 12 миллиардов рублей — задолженность и пени.

Ранее в Москву суд вынес приговор сотрудникам МВД, которые занимались вопросами миграции. За взяточничество их осудили на реальные сроки.