Происшествия 28 ноября 2023, 00:24 Бывшей «Мисс Москве» обещали призовое место на «Мисс Мира» за более чем 1 млн рублей Baza: «Мисс Москва» Семеренко заплатила более 1 млн руб. за победу в «Мисс Мира» Freepik

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Победительница конкурса «Мисс Москва» в 2018 году Алеся Семеренко заплатила больше миллиона рублей кастинг-директору Антону Парамонову за якобы призовое место на «Мисс Мира», однако мужчина пропал, когда получил деньги. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Модель познакомилась с менеджером в 2018 году. Он часто бывал в столице и выбирал девушек для разных конкурсов, поэтому Семеренко доверяла Парамонову. Потом девушка стала сотрудничать с кастинг-директором.

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Летом 2023 года модель захотела принять участие в международном конкурсе «Мисс Мира». За помощью она обратилась к знакомому менеджеру и тот обещал ее продвинуть на призовое место, но за круглую сумму.

В итоге девушка перечисляла ему деньги с июня по октябрь. Когда сумма превысила миллион рублей, мужчина перестал выходить на связь. Разочарованная Парамонова обратилась в правоохранительные органы.

Как отметили авторы канала, ранее кастинг-директор получил плохую славу в Екатеринбурге. Некоторые девушки обвиняли его в мошенничестве. Мужчина действовал по известной схеме: обещал победу в конкурсе за плату, а когда получал свое — исчезал в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что в этом году титул «Мисс Вселенная» заняла 23-летняя представительница Никарагуа Шейнис Паласиос. Финал конкурса прошел в Сальвадоре.