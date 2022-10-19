Бывшей чиновнице вынесли приговор за взятку в Азове | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 20:38 Бывшей чиновнице вынесли приговор за взятку в Азове

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Бывшую сотрудницу городской администрации в Азове приговорили к условному сроку за получение взятки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК по Ростовской области.

Следствие установило, что в ноябре 2021 года старший инспектор отдела муниципальной инспекции администрации Азова получила взятку от местного жителя, за это не дав ход административному делу против него. Мужчина допустил нарушения при строительстве автосервиса.

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Чиновницу приговорили к 3,5 года лишения свободы условно.

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