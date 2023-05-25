Происшествия 25 мая 2023, 21:31 Бывшего заммэра Мурманска задержали в Москве с оружием и поддельными правами Shot: экс-заммэра Мурманска Кондратьев перевозил по Москве арсенал оружия Фото В.Баранов / РИА «Новости»

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Бывшего заместителя мэра Мурманска Станислава Кондратьева задержали в столице. Сотрудники ГИБДД нашли в его автомобиле Mersedes травматический пистолет, три ножа, бронежилет и тактические ботинки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Автомобиль Кондратьева остановили для проверки. Экс-чиновник предъявил полицейским паспорт и права, оформленные в Киргизии.

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Подлинность документов вызвала подозрение у проверяющих. В ходе осмотра автомобиля в багажнике обнаружили оружейный арсенал.

Содержимое автомобиля изъяли. Кондратьева задержали. Для каких целей ему понадобились поддельные документы и оружие, теперь выяснит следствие.

Ранее Гостехнадзор Подмосковья уличил тракториста в подделке документов.