Происшествия 01 апреля 2024, 20:09 Бывшего замглавы ГУМЧС Москвы Зотова отправили на 2,5 года в колонию за взятки Суд приговорил экс-замглавы ГУМЧС Москвы Зотова к 2,5 года колонии за взятки Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы

Читать 360tv в

Басманный районный суд огласил приговор заместителю главы ГУМЧС Москвы Сергею Зотову в виде двух с половиной года колонии общего режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Его признали виновным по делу о взятках, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что Зотова признали виновным в трех эпизодах получения взятки, а также в двух эпизодах дачи взятки.

Реклама

Суд также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей второму фигуранту уголовного дела Алексею Климову за дачу взятки.

Обоим подсудимым запретили на два с половиной года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах и учреждениях.

Ранее сотрудники полиции задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Его заподозрили в получении крупной взятки в Москве от застройщика.