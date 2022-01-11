В квартире одного из домов на Мячковском бульваре в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента КамАЗа Юрия Борисова. На его теле обнаружили следы множественных ссадин и ушибов, сообщил РЕН ТВ.

Тело 74-летнего Борисова в квартире обнаружил его сын. Мужчина был уже без признаков жизни. По информации источника, это произошло еще 7 января. Сын сообщил о произошедшем в полицию.

Последний раз он виделся с отцом на Новый год. По словам сына, после застолья Борисов уехал к себе домой. Потом почти неделю он не связывался с родственниками. Когда в Рождество сын не смог дозвониться до него, то забил тревогу. Он сам решил поехать к нему, а там уже лежал труп.

Источник сайта kp.ru сообщил, что молодой человек обнаружил тело отца в крови на кухне. К тому моменту он был мертвым уже около 12 часов.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Причина смерти неизвестна.

Борисов, помимо своей работы на посту вице-президента КамАЗа, также занимал должность директора департамента реструктуризации и новых проектов компании «Русский алюминий».

Ранее СМИ сообщили, что на заводе в Кашире обнаружили расчлененные останки мужчины.