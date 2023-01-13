Происшествия 13 января 2023, 17:28 Бывшего вице-мэра Магнитогорска осудили за взятку

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Бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков проведет ближайшие четыре года в колонии. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

Чиновника осудили за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей. За эту сумму в 2015–2016 годах он перевел объект муниципальной земли в частную собственность. И участок получил местный бизнесмен.

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Однако сотрудники ФСБ раскрыли факт взятки. В отношении чиновника завели уголовное дело, и суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии. Кроме того, в ходе расследования правоохранители арестовали имущество Измалкова на сумму более 15 миллионов рублей.

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