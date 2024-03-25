Происшествия 25 марта 2024, 16:35 Бывшего украинского футболиста тяжело ранили во время теракта в Crocus City Hall Бывший украинский футболист Паращенко пострадал при теракте в Crocus City Hall

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Одним из тяжело пострадавших от пуль террористов в Crocus City Hall был 40-летний бывший украинский футболист Сергей Паращенко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

«Террористы попали ему в бедро, после выстрела он отключился и очнулся уже в больнице», — пояснила она.

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Вместе с ним на концерт пошла его супруга. До сих пор ее местонахождение неизвестно. По документам ее опознать невозможно, добавила Ахмедова. Дело в том, что документы женщины были у в сумке у ее мужа. Приметы пропавшей — волосы русые, рост 173 сантиметра, голубой маникюр и родинка между бровей.

Ахмедова уточнила, что до 2014 года Паращенко играл за украинские команды, после за крымские, затем жил в ДНР, а два года назад перебрался в Подмосковье.

«Уехали из ДНР подальше от украинских обстрелов. Но Украина все равно дотянулась. Дома мать ждут двое детей», — заключила она.