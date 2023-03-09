09 марта 2023, 19:07
Бывшего учителя физкультуры из Абакана подозревают в надругательстве над девочкой-подростком
В Абакане 24-летнего мужчину, который ранее работал в школе учителем физкультуры, подозревают в совершении сексуального насилия на 15-летней девятиклассницей. Об этом сообщило ИА Nation News.
Школьница пошла в гости к бывшему учителю еще в январе. Когда она осталась с мужчиной наедине, он надругался над ней. Мать девочки-подростка узнала о случившемся лишь через два месяца и сразу обратилась в полицию.
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Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.
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