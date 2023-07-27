Происшествия 27 июля 2023, 19:02 Бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка нашли мертвым в Москве Shot: в Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова Сайт мэра и правительства Москвы

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В квартире в центре Москвы обнаружили тело экс-топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова. Мужчине было 72 года, об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации источника, труп банкира нашли в его квартире утром в четверг, 27 июля, на улице Машкова. Уточняется, что на теле не выявили внешних признаков насильственной смерти.

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Предположительно, бывший топ-менеджер умер из-за онкологии. Точную причину установят эксперты.

Известно, что Колпаков работал во Внешторгбанке с 1973 года. Спустя 21 год его назначили на должность первого зампредседателя правления и руководителя кредитного комитета, а в 1996-м он занял пост зампреда правления банка. Помимо этого, Колпаков был в составе советов директоров «Востокбизнесбанка», «Метракомбанка», «Ганзакомбанка», «Волго-Окского коммерческого регионального банка».

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