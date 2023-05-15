Происшествия 15 мая 2023, 20:30 Бывшего сотрудника посольства США в России арестовали по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве ТАСС: ФСБ предъявила обвинение экс-сотруднику посольства США в РФ Роберту Шонову Pxhere

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Следователи ФСБ России предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Подробности сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали во Владивостоке, его заключили под стражу. Арестованного доставили в Москву, Шонов находится в СИЗО «Лефортово».

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Уголовное дело возбудили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы. Официальных данных пока не поступало.

Ранее жителю Швеции предъявили обвинение в незаконном распространении секретной информации об объектах обороны. В прокуратуре страны заявили, что передача данных за границу могла не только навредить вооруженным силам, но и снизить обороноспособностт страны.