Происшествия 09 февраля 2023, 18:31 Бывшего сотрудника ГИБДД задержали в Петербурге по подозрению во взяточничестве

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В Петербурге задержали экс-сотрудника ГИБДД, которого подозревают в получении взятки от двух будущих водителей. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

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По данным следствия, бывший полицейский летом 2021 года принял экзамены у двоих человек, не проверив их знания на самом деле. Деньги он получил через посредника. Правоохранители провели обыски, не менее 30 оперативных мероприятий. Они нашли и изъяли документы и предметы, которые могут пролить свет на эту историю.