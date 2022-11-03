Бывшего премьера Пакистана ранили во время марша сторонников его партии | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 16:34 Бывшего премьера Пакистана ранили во время марша сторонников его партии Полиция Пакистана задержала мужчину, ранившего экс-премьера страны Имрана Хана Пресс-служба Кремля

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Неизвестный выстрелил в бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана во время шествия сторонников его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф», сообщил телеканал Geo. По данным издания, стрелявшего задержали, а политика госпитализировали.

Журналисты уточнили, что, кроме Хана, ранения получили еще четыре или пять руководителей партии.

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«Это было явное покушение. Хан получил удар, но он стабилен. Было много кровотечений», — заявил старший вице-президент «Пакистан Техрик-и-Инсаф» Фавад Чаудхри. Позже телеканал уточнил, что один из пострадавших в ходе стрельбы скончался. Нападение уже осудил ряд пакистанских политиков, включая нынешнего премьера Шахбаза Шарифа и президента страны Арифа Алви. Сам нападавший заявил, что Имран Хан якобы «вводил людей в заблуждение».

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Правительство Пакистана отправило Имрана Хана в отставку в апреле этого года. Жители страны встретили это решение неоднозначно. На улицы Исламабада и Карачи вышли тысячи человек. Сам политик назвал отстранение от власти незаконным. По его мнению, против него готовили заговор под руководством американских специалистов.