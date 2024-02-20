Происшествия 20 февраля 2024, 13:57 Бывшего полковника запаса признали виновным в госизмене Мосгорсуд приговорил экс-полковника запаса Кондрацкого к 18 годам за госизмену РИА «Новости»

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Мосгорсуд признал бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В дополнение к тюремному сроку Кондрацкому назначили ограничение свободы сроком на два года и лишили его звания полковника запаса.

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Подробности дела не сообщались из-за секретности. Его рассматривали в закрытом режиме.

По статье о госизмене также будут судить актера из «Глухаря» Кирилла Канахина. По данным прокуратуры, он покинул Россию в августе 2022 года и стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Мужчину заочно арестовали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.