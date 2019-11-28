Бывшего полицейского обвинили в вымогательстве в Уфе

По информации следователей, в июне прошлого года осужденный и трое других мужчин забрались в квартиру жительницы Уфы и потребовали от нее 100 тысяч рублей. Преступники угрожали наказать потерпевшую за незаконный оборот наркотиков. Женщина передала виновным половину требуемых денег и пообещала отдать оставшуюся сумму позже. Жертва заявила в полицию об инциденте.

Виновных задержали. По результатам служебной проверки сотрудника полиции уволили. Задержанные не признают свою вину.

Суд вынес наказание экс-полицейскому: три года лишения свободы условно, а его подельнику — два года и шесть месяцев. Соучастников преступления наказали на 3,6 года колонии общего режима и два года условного лишения свободы.