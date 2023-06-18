Происшествия 18 июня 2023, 19:49 Бывшего полицейского арестовали в Ставропольском крае по подозрению в хищении 3,6 млн рублей СК РФ: в Ставропольском крае арестовали бывшего начальника тыла ОМВД за мошенничество Pxhere

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Бывший начальник тыла ОМВД по Петровскому городскому округу в Ставропольском крае заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие выяснило, что подозреваемый шесть лет подряд заключал контракты с индивидуальным предпринимателем на уборку административного здания и территории полицейского отдела.

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При этом общая сумма, якобы потраченная на клининг, превысила 4,7 миллиона рублей. Но по факту уборщики получили только более одного миллиона рублей за свои услуги, а остальные деньги, свыше 3,6 миллиона, похитил подозреваемый и ИП.

«Денежными средствами, полученными преступным путем, сотрудник полиции и ИП распорядились по своему усмотрению», — передали в Следкоме России.

Индивидуального предпринимателя тоже подозревают в мошенничестве. Бывшего полицейского арестовали, идет проверка.

Ранее бывший глава Сибирского отделения Российской академии наук, академик Александр Асеев получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Ученый арендовал, а потом незаконно приватизировал колледж, который был федеральной собственностью. Ущерб составил 46 миллионов рублей. Однако Асеев вину не признал и намерен обжаловать решение суда.