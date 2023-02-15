Происшествия 15 февраля 2023, 18:04 Бывшего начальника железнодорожной станции в Набережных Челнах осудили за мошенничество

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Суд признал виновным бывшего начальника железнодорожной станции в Набережных Челнах в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщил сайт Inkazan.

По данным сайта kp.ru, мужчина подписал фиктивные акты об услугах промывки вагонов и контейнеров, а все вырученные деньги он присваивал.

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Отмечается, что в суде экс-начальник станции свою вину в хищении чужого имущества не признал, приговор в законную силу пока не вступил.

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