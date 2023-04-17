17 апреля 2023, 11:25
Бывшего начальника вокзала в Херсоне задержали за сотрудничество с Россией
СБУ: экс-начальника вокзала в Херсоне задержали за сотрудничество с Россией
Бывшего начальника железнодорожного вокзала Херсона задержали за сотрудничество с Россией, сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Местного жителя заподозрили в том, что он помогал России перебрасывать на Украину военные эшелоны.
В СБУ добавили, что в начале спецоперации, когда Херсон оказался под контролем России, мужчина добровольно стал сотрудничать с ней и вступил в ряды местной российской администрации. Там его назначили главой вокзала городской станции, входившей в состав созданного Россией унитарного предприятия «Херсонская железная дорога».
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«На этой должности он помогал наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте. Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по версии СБУ, начальник вокзала якобы отдавал «преступные предписания» подчиненным, которых угрожал сдать карательным органам в случае неповиновения. После того как Херсон отказался под контролем ВСУ, мужчина «залег на дно», однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по статье УК о «пособничестве государству-агрессору». Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу
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