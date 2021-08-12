Бывшего министра строительства Самарской области Чудаева допросили по делу Чернеги

Судья Ленинского районного суда допросил бывшего главу минстроя Самарской области допросил Евгения Чудаева в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Елены Чернеги. Об этом сообщил «Царьград».

Чиновница распорядилась начать зачисление детей в недостроенный детский сад на улице Ташкентской. Изначально дошкольное заведение должно было открыться в декабре 2019 года. Однако открытие сначала на февраль 2020 года, потом на лето. В итоге, его открыли в октябре 2020 года. При этом более 50 родителей лишились очереди в другие детские сады и были вынуждены оставаться с детьми или отдавать их в частные детские сады.

В качестве свидетелей вызвали главу депстроя Сергея Шанова и экс-министра строительства Евгения Чудаева. По словам Чудаева, завершением строительных работ занимались другие ведомства.

«Заказчиком детсада, о котором идет речь, были не мы, а депстрой. Насколько я помню, учреждение ввели в эксплуатацию где-то в конце лета или осенью 2020 года. Пытались сделать это в феврале, но были выявлены недоделки. Да, сначала было выдано разрешение на ввод, но потом я сам его и отменил. Департамент образования во всем этом документообороте никак не участвовал», — пояснил политик.