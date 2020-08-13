Бывшего мэра Оренбурга приговорили к 4,5 года колонии за взятки

Ленинский районный суд приговорил бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова к 4,5 года колонии за получение взяток в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что суд признал экс-чиновника виновным, ему запрещено на период пяти лет занимать должности на государственной службе, а также в органах местного самоуправления. Мужчина был взят под стражу в зале заседания, информирует Daily Storm.

«Приговором суда Евгению Арапову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили следователи.

Помимо прочего, Арапов должен выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.