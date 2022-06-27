Бывшего инспектора ДПС оштрафовали за служебный подлог в Краснодарском крае

Экс-инспектора ДПС осудили за служебный подлог в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Следствие установило, что инспектор остановил водителя без полиса ОСАГО, однако в протокол внес другое нарушения — якобы водитель был не пристегнут. По решению суда мужчина заплатит штраф в размере его зарплаты за три месяца и не сможет заниматься прежней деятельностью два года.