Происшествия 21 ноября 2023, 13:59 Бывшего главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии ТАСС: экс-главу УСБ СК РФ Михаила Максименко нашли мертвым в колонии РИА «Новости»

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Бывшего руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко обнаружили мертвым в колонии, где он отбывал 13-летний срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Михаила Максименко нашли без признаков жизни в одной из российских колоний. Тело осужденного обнаружили в комнате для хранения вещей», — указали в публикации.

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Максименко отбывал в колонии срок за получение двух взяток и превышение должностных полномочий. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы. Причины смерти бывшего главы управления на данный момент неизвестны.

RT уточнил, что Максименко приговорили в 2018 году. Он проходил в суде в рамках одного дела вместе с бывшим начальником московского главка СКР Александром Дрымановым.

Позднее Максименко обжаловал решение в Верховный суд, но он оставил приговор без изменений.