Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Как заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, экс-чиновника задержали по делу о смерти предпринимателя Сергея Старицкого.

Изначально предполагалось, что бизнесмен совершил самоубийство, и эта версия была основной. Но в процессе следственных действий и экспертиз выяснилось, что Старицкого, скорее всего, убили.

Дело о его гибели переквалифицировали с суицида на убийство, сообщалось на официальном сайте Национальной полиции Украины. Позже в СМИ появилась информация, что к убийству бизнесмена может быть причастен Леонид Кожара. Все произошло в доме бывшего чиновника. В крови Кожары зафиксировано 0,8 промилле алкоголя. Уже тогда предполагалось, что он мог умышленно или неумышленно застрелить Старицкого и затем вложить пистолет жертве в руку.