Происшествия 23 февраля 2023, 16:35 Бывшего главу Котласа нашли мертвым в СИЗО Обвиняемый в получении взятки экс-глава Котласа Бральнин скончался в СИЗО РИА «Новости»

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Бывший глава Котласа Архангельской области Андрей Бральнин скончался. Его тело обнаружили в СИЗО, в котором он находился по обвинению в получении взяток. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Да, все верно. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели фигуранта дела», — сказал собеседник агентства.

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В свою очередь, в УФСИН по Архангельской области добавили, что при осмотре тела погибшего никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.

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По предварительным данным, фигурант дела покончил с собой. Прибывшая бригада скорой помощи и медперсонал изолятора не смогли реанимировать экс-главу Котласа.

В агентстве напомнили, что погибший обвинялся по 17 эпизодам получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах. Его поместили в СИЗО после попытки побега из России.

В середине февраля фигурант дела банды педофилов из Иваново скончался от травм, полученных в СИЗО «Матросская тишина».