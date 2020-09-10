Бывшего форварда «молодежки» СКА избили в Петербурге

По данным информагентства после того, как Иванов оставил профессиональный спорт, он начал тренировать детей. Нападение произошло во время тренировки на ледовой арене.

«Вышли два любителя и стали носиться на супер-скоростях, чуть ли не сбивать детей — всячески мешать тренировочному процессу. Я подъехал раз к ним — попросил вести себя спокойнее, потому что все-таки дети на льду. Реакции не последовало. Подъехал второй раз, подъехал третий раз. На четвертый раз моего ребенка сбивают», — рассказал Иванов.

Диалога с этими людьми у хоккеиста не вышло. По словам спортсмена, его ударили клюшкой в затылок. В себя он пришел только в больнице. Иванов не исключил, что произошедшее было спланированным мероприятием.