10 сентября 2020, 15:41
Бывшего форварда «молодежки» СКА избили в Петербурге
Экс-бомбардира хоккейных клубов «СКА-Карелия», «СКА-Нева», «СКА-1946» Александра Иванова сильно избили в одном из петербургских спортивных комплексов. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства после того, как Иванов оставил профессиональный спорт, он начал тренировать детей. Нападение произошло во время тренировки на ледовой арене.
«Вышли два любителя и стали носиться на супер-скоростях, чуть ли не сбивать детей — всячески мешать тренировочному процессу. Я подъехал раз к ним — попросил вести себя спокойнее, потому что все-таки дети на льду. Реакции не последовало. Подъехал второй раз, подъехал третий раз. На четвертый раз моего ребенка сбивают», — рассказал Иванов.
Диалога с этими людьми у хоккеиста не вышло. По словам спортсмена, его ударили клюшкой в затылок. В себя он пришел только в больнице. Иванов не исключил, что произошедшее было спланированным мероприятием.