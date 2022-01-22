Бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова сильно избили в Мексике

Первый русский чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, что его сильно избили в Мексике. Историю в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Лютиков.

Спортсмен рассказал, что заступился за девушку, у которой вышел конфликт с охраной отеля. Он попросил ее оставить его в покое и обсудить все с ним. В результате Тактарова ударили по голове чем-то тяжелым.

Несколько человек избивали его ногами и душили. При этом ему надели наручники и стянули ноги леской, чтобы спортсмен не мог сопротивляться.

История произошла со спортсменом неделю назад, но пока спортсмен не хочет уточнять подробности из соображений безопасности. Тактаров признался, что постоянно думал, что умрет, пока не приехала полиция.

«Оказалось, что это федеральная полиция, они со мной достаточно профессионально обошлись», — заключил он.

Ранее обвиняемые в избиении пассажира московского метро Романа Ковалева начали знакомиться с материалами уголовного дела. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Евгений Корчаго.