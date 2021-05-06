Бывшего челябинского чиновника задержали по подозрению в махинациях с землей

Прокуратура по Челябинской области сообщила о том, что 5 мая задежан глава администрации Демаринского сельского поселения Александр Докалов. Мужчину считают причастным к земельным махинациям. Об этом сообщило Ura.ru.

«Глава администрации Демаринского сельского поселения выдал гражданину подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт его проживания на территории поселения в 1997–2001 годах. На ее основании гражданин зарегистрировал право собственности на земельный участок, расположенный в границах поселения», — рассказали в прокуратуре по региону. Следователи возбудили уголовное дело по статье превышение должностных полномочий. Сейчас Докалова задержали.