Бывшего адвоката осудили за похищение более одного миллиона рублей

Бывший адвокат обещал оказать содействие бизнесвумен. По его словам, проверки ее фирмы различными контролирующими органами проходили бы спокойно.

Таким образом он получил он женщины около 1200000 рублей. В ходе суда мужчина признал свою вину частично, заявив, что оказывал консультации и юридические услуги. А деньги, по его словам, клиентка давала в качестве зарплаты, на лечение его матери, как подарок на День рождения и другим поводам, но никак не для передачи должностным лицам.

Суд признал его полностью виновным. И приговорил к четырем годам лишения свободы.