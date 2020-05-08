08 мая 2020, 12:21
Бывшего адвоката осудили за похищение более одного миллиона рублей
Мужчина, ранее работавший адвокатом кабинета Адвокатской палаты Пензенской области, выманивал деньги у бизнесследи, обещая ей покровительство. Суд признал его виновным. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Бывший адвокат обещал оказать содействие бизнесвумен. По его словам, проверки ее фирмы различными контролирующими органами проходили бы спокойно.
Таким образом он получил он женщины около 1200000 рублей. В ходе суда мужчина признал свою вину частично, заявив, что оказывал консультации и юридические услуги. А деньги, по его словам, клиентка давала в качестве зарплаты, на лечение его матери, как подарок на День рождения и другим поводам, но никак не для передачи должностным лицам.
Суд признал его полностью виновным. И приговорил к четырем годам лишения свободы.